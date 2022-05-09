Левандовски – приоритетная цель «Барселоны». Агент поляка считает трансфер осуществимым, сумма – до 40 млн евро

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Роберт Левандовски является главной трансферной целью «Барселоны» на лето.

Тем не менее осуществить трансфер нападающего будет непросто. «Бавария» не намерена отпускать поляка в это межсезонье. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Сам 33-летний форвард считает, что немецкий этап его карьеры подошел к концу, и хочет уйти из «Баварии».

В «Барсе» оценивают сделку как сложную, но не невозможную. Идею приглашения Левандовского одобряют и президент Жоан Лапорта, и тренер Хави.

Агент футболиста Пини Захави активно работает на тем, чтобы трансфер состоялся. Захави считает, что «Баварию» можно убедить начать переговоры, а переход согласовать не более чем за 40 миллионов евро.

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