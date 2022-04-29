Хави Мартинес: «У Левандовского есть ощущение, что он заслужил «Золотой мяч». Он верит, что взял бы 1-2, играя в Испании»

рассказал о желании Роберта Левандовского выиграть «Золотой мяч».

– Я с ним общался буквально вчера. Проблема с «Баварией» в том, что у него не прописаны отступные. Если не хочет тебя продавать, у тебя проблемы.

Считаю, есть некоторая вероятность [что Левандовски будет играть в «Барсе»]. Думаю, он верит, что он выиграл бы 1-2 «Золотых мяча», играя в Испании. Поэтому он хочет попробовать.

У него есть ощущение, что он заслужил . Играть в Ла Лиге, в «Барсе» или , – это не то же самое, что играть в Бундеслиге.

– Он предпочитает «Реал» или «Барсу»?

– Завтра спрошу его, – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Cadena SER.