Хави Мартинес: «У Левандовского есть ощущение, что он заслужил «Золотой мяч». Он верит, что взял бы 1-2, играя в Испании»

Хави Мартинес рассказал о желании Роберта Левандовского выиграть «Золотой мяч».
– Я с ним общался буквально вчера. Проблема с «Баварией» в том, что у него не прописаны отступные. Если «Бавария» не хочет тебя продавать, у тебя проблемы.
Считаю, есть некоторая вероятность [что Левандовски будет играть в «Барсе»]. Думаю, он верит, что он выиграл бы 1-2 «Золотых мяча», играя в Испании. Поэтому он хочет попробовать.
У него есть ощущение, что он заслужил «Золотой мяч». Играть в Ла Лиге, в «Барсе» или «Мадриде», – это не то же самое, что играть в Бундеслиге.
– Он предпочитает «Реал» или «Барсу»?
– Завтра спрошу его, – сказал бывший игрок «Баварии» в эфире Cadena SER.