«Барса» готова заплатить за Левандовского 30-35 млн евро и дать ему контракт по схеме «2+1»

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Представители «Барселоны» пообщались с агентом Роберта Левандовского.

Каталонский клуб сообщил агенту Пини Захави, который представляет интересы форварда «Баварии», что готова заплатить за трансфер 30-35 млн евро.

Кроме того, «Барселона» готова предложить Левандовскому контракт по схеме «2+1». Клуб попросил Захави надавить на «Баварию» – по мнению «Барсы», это поможет организовать трансфер.

Сообщалось, что «Бавария» готова продать Роберта за 40 млн евро.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 48 голов в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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