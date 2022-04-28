«Барса» готова заплатить за Левандовского 30-35 млн евро и дать ему контракт по схеме «2+1»

Представители «Барселоны» пообщались с агентом Роберта Левандовского.

Каталонский клуб сообщил агенту , который представляет интересы форварда «Баварии», что готова заплатить за трансфер 30-35 млн евро.

Кроме того, готова предложить Левандовскому контракт по схеме «2+1». Клуб попросил Захави надавить на «Баварию» – по мнению «Барсы», это поможет организовать трансфер.

Сообщалось, что «Бавария» готова продать Роберта за 40 млн евро.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 48 голов в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистика – здесь.