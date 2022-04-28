«Барса» готова заплатить за Левандовского 30-35 млн евро и дать ему контракт по схеме «2+1»

Представители «Барселоны» пообщались с агентом Роберта Левандовского.
Каталонский клуб сообщил агенту Пини Захави, который представляет интересы форварда «Баварии», что готова заплатить за трансфер 30-35 млн евро.
Кроме того, «Барселона» готова предложить Левандовскому контракт по схеме «2+1». Клуб попросил Захави надавить на «Баварию» – по мнению «Барсы», это поможет организовать трансфер.
Сообщалось, что «Бавария» готова продать Роберта за 40 млн евро.
В этом сезоне 33-летний форвард забил 48 голов в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистика – здесь.