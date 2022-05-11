Левандовски хочет уйти из «Баварии» летом, он не чувствует, что его ценят. Клуб пытался купить Холанда (Bild)

Роберт Левандовски разочарован поведением «Баварии» и хочет покинуть клуб.
Как утверждает Bild, нападающий был очень недоволен попытками «Баварии» подписать Эрлинга Холанда, в итоге перешедшего в «Манчестер Сити» из «Боруссии».
Эта ситуация, а также сомнения мюнхенцев в необходимости нового контракта с поляком сильно беспокоили Левандовского.
Из-за этого 33-летний игрок больше не чувствует, что его ценят в «Баварии», и хочет уйти летом.
Ранее сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков