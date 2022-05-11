Левандовски хочет уйти из «Баварии» летом, он не чувствует, что его ценят. Клуб пытался купить Холанда (Bild)

разочарован поведением «Баварии» и хочет покинуть клуб.

Как утверждает Bild, нападающий был очень недоволен попытками «Баварии» подписать , в итоге перешедшего в «Манчестер Сити» из «Боруссии».

Эта ситуация, а также сомнения мюнхенцев в необходимости нового контракта с поляком сильно беспокоили Левандовского.

Из-за этого 33-летний игрок больше не чувствует, что его ценят в «Баварии», и хочет уйти летом.

Ранее сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».

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