Патрис Эвра: «Ман Сити» нужны лидеры, но Гвардиоле они ни к чему. Пеп не может тренировать игроков с характером, лидером должен быть только он»

раскритиковал за подход к работе с .

«Манчестер Сити» нужны лидеры, но Гвардиоле они ни к чему. Ему не нужны индивидуальности, лидером там должен быть только он. Поэтому они ничего не могут, когда начинаются проблемы. На поле нет никого, кто мог бы помочь.

Гвардиола выбирает именно такие команды, он не может тренировать игроков с характером. Он делал такое и в «Барселоне».

Пеп строит команды так, чтобы контролировать все самостоятельно. Когда что-то идет не так, решения принимает лишь он», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» для Prime Video.

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