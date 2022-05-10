Клопп о лидерстве «Ман Сити»: «Представьте, что было бы, если бы «Ливерпуль» не был так близко? Даже интервью были бы скучными»

высказался о борьбе «Ливерпуля» с за титул .

«Представьте, какой ситуация была бы, если бы «Ливерпуль» не был так близко? Представьте такую ситуацию! Даже интервью были бы скучными: «Какая разница!»

Нужно, чтобы было некоторое воодушевление, чтобы за сохранение места в АПЛ и выход в Лигу чемпионов шла серьезная борьба. Все мы чувствуем напряжение. Нельзя сказать, что его нет.

После матча с «Тоттенхэмом» не было такого, что я подумал: «Отлично!» Но до того, как справиться с эмоциями, ты сталкиваешься с 20 камерами. Это и сделал Пеп.

Что бы я ни сказал на прошлой пресс-конференции, Гвардиола, вероятно, подумал, что должен высказаться таким образом.

Вы гораздо лучше меня знаете, что это не так [что вся страна поддерживает «Ливерпуль»]. Ничто из того, что сказал Пеп, не изменит нашу ситуацию. Все в полном порядке», – сказал тренер .

«Вся страна за «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные». Пеп оторвался в гонке и неожиданно кольнул «Ливерпуль»

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