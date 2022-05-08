Гвардиола о гонке за титулом: «Вся страна за «Ливерпуль». У него, конечно, потрясающая история в еврокубках, но лишь 1 победа в АПЛ за 30 лет»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола акцентировал внимание на неудачах «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (5:0) в 36-м туре АПЛ и оторвался от мерсисайдцев на 3 очка.

«Неделю назад никто в нас не верил. Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные.

Конечно, у «Ливерпуля» потрясающая история в еврокубках. Но не в Премьер-лиге – здесь у клуба один титул за 30 лет.

Но ситуация такая, какая есть. Нам нужно набрать 9 очков. Возможно, хватит шести. Зависит от того, как пройдут следующие две игры.

Наша судьба в наших собственных руках, и это важно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» beIN Sports.

«Ливерпуль» 19 раз был чемпионом Англии – это второй результат в истории, – а «Ман Сити» – 7 раз. АПЛ «Ливерпуль» брал лишь однажды, «Сити» – 5 раз.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные