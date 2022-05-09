Защитники «Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона из-за травм

Защитники «Манчестер Сити» , и не сыграют в трех оставшихся матчах сезона АПЛ из-за травм.

Об этом рассказал главный тренер «горожан» .

Накануне Диаш был заменен в перерыве матча АПЛ с «Ньюкаслом» (5:0) из-за мышечного повреждения.

Ранее Уокер не доиграл ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) из-за проблем с голеностопом, а Стоунз пропустил последние две игры из-за травмы задней поверхности бедра.

В заключительных турах «Сити» осталось сыграть в гостях с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом» и встретиться дома с «Астон Виллой».

«Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка за 3 тура до конца сезона АПЛ

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков