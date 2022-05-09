Юрген Клопп: «Понятия не имею, болеет ли за «Ливерпуль» вся страна. Возможно, Гвардиола знает больше меня»

ответил по поводу желания «всей страны», чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом.

После победы над (5:0) тренер заявил: «Все в этой стране поддерживают : и пресса, и все остальные».

«Я живу в Ливерпуле, так что да, здесь многие хотят нашей победы. Но даже здесь таких 50%. Мы, тренеры, после матчей, безусловно, находимся под впечатлением эпизодов прошедшей игры.

Я не знаю, в какой ситуации был Гвардиола. Конечно, принять вылет из Лиги чемпионов непросто. «Ливерпуль» при этом в финале.

Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. В других городах у меня складывалось обратное впечатление. Возможно, Пеп знает больше меня», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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