Пеп о травмах Диаша, Стоунза и Уокера: «Это не проблема, Родри может играть в обороне. Фернандиньо справился»

прокомментировал ситуацию с травмами 3 защитников .

Главный тренер «горожан» высказался за три тура до финиша .

«У нас осталось три защитника на три матча.

[о том, насколько значимым теперь становится ] Очень значимым, иначе [придется играть] Райли и Мбете (защитникам 19 и 18 лет соответственно – прим. Sports.ru).

Вообще-то это не проблема, может играть в обороне. У нас есть академия. От каждого [игрока] потребуется большего.

На эти матчи у нас есть тринадцать с половиной игроков, и каждый должен сделать больше [чем обычно], чтобы компенсировать отсутствие других. Да, у нас проблемы, и на этом все.

Фернандиньо справился хорошо (бразилец вышел вместо Рубена Диаша на 2-й тайм против «Ньюкасла» – прим. Sports.ru), и мы справимся», – сказал Гвардиола.

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