Стало известно, почему предпочел «Манчестер Сити» «Реалу».

Одной из главных причин, повлиявших на решение форварда дортмундской , стала форма, в которой находится нападающий «Реала» , рассказал журналист Гильем Балаге.

«Что-то случилось в последние пару недель, что-то по имени Бензема. Это заставило Холанда подумать: «Знаете, а я могу перейти в «Реал» через два или три года».

И именное такое предложение сделал . Это был не только самый привлекательный с финансовой точки зрения вариант, «Сити» сказал ему: «Ты молод, проведи у нас два или три года, мы дадим тебе хорошие возможности, а «Реал» всегда будет рядом».

Если бы не Бензема, Холанд стал бы игроком «Реала». Привлекательность , как и «Барселоны», гораздо выше любых сумм, которые может предложить «Манчестер Сити», – сказал испанский журналист.

Сообщалось, что норвежец близок к договоренности с «Ман Сити».

В этом сезоне 21-летний нападающий забил 25 голов и отдал 7 передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.