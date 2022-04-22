Холанд близок к соглашению с «Ман Сити» о трансфере. Предложение «горожан» – самое выгодное среди конкурентов

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Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По информации Гильема Балаге, «горожане» и форвард «Боруссии» пока не достигли конкретного соглашения, но стороны очень близки к нему. Отмечается, что предложение клуба из Манчестера наиболее финансово выгодное среди всех остальных.

Помимо финансовой выгоды, «Сити» убеждает Холанда перейти к ним из-за возможности поработать с Пепом Гвардиолой. «Горожане» в переговорах с нападающим отмечают, что в случае перехода Холанда тренер может задержаться в клубе.

Единственным реальным претендентом на норвежца, помимо «Ман Сити», остался «Реал». Холанд рассматривал переход в мадридский клуб, но из-за формы Карима Бензема решил, что к «сливочным» можно будет перейти позже, через 2-3 года.

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