Хави о Холанде: «Если он переходит в «Ман Сити», то это из-за финансовых трудностей «Барсы»

высказался о предстоящем переходе в .

Трансфер норвежца, на которого претендовала и , будет оформлен уже на этой неделе.

«Я не буду много говорить об этом, чтобы не быть неуважительным по отношению к другим проектам. Хорош не только наш проект. «Сити» берет трофеи, борется за них.

Если он действительно переходит в «Сити», то из-за финансовых трудностей [«Барсы»], у меня нет в этом сомнений.

Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам», – сказал главный тренер каталонской команды.

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