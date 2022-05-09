Хави о Холанде: «Если он переходит в «Ман Сити», то это из-за финансовых трудностей «Барсы»

Хави высказался о предстоящем переходе Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».
Трансфер норвежца, на которого претендовала и «Барселона», будет оформлен уже на этой неделе.
«Я не буду много говорить об этом, чтобы не быть неуважительным по отношению к другим проектам. Хорош не только наш проект. «Сити» берет трофеи, борется за них.
Если он действительно переходит в «Сити», то из-за финансовых трудностей [«Барсы»], у меня нет в этом сомнений.
Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам», – сказал главный тренер каталонской команды.
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