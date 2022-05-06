«У нас футболисты – члены спецназа, что ли, которые ночью на Украину улетают, а утром возвращаются играть в РПЛ?» Кавазашвили о санкциях

не верит, что снимет санкции в отношении России.

«Я много раз был свидетелем того, что санкции, которые выносились против нас, никогда не снимались.

Как можно принимать такие решения? У нас футбольные команды являются членами спецназа, что ли, которые ночью на Украину улетают, а утром возвращаются играть в чемпионате России?

Это до смешного доходит, но этот смех с большой горечью. Нас будут гнобить, отстранять.

А то, что сегодня наши руководители РФС и члены попечительского совета надеются на то, что УЕФА и ФИФА наконец-то одумаются и вернут наши клубы в лоно европейских чемпионатов, они допускают ошибку. Такого не будет. Никто нас не вернет назад. Никто», – сказал член комитета по этике РФС и экс-вратарь «Спартака».

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