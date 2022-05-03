Депутат Пирог: «Пришло время учредить Кубок РПЛ – чем больше топ-матчей, тем лучше. И в переходе в Азию есть смысл – это развивающийся спортивный рынок»

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Депутат Дмитрий Пирог прокомментировал решение об отстранении России от турниров УЕФА.

«В УЕФА не стали проявлять независимость и пошли по проторенной дорожке антироссийских санкций. Конечно, к развитию спорта это решение не имеет никакого отношения. Сугубо политический акт.

Конечно, здесь нет и намека на спортивную дипломатию, на которую как раз в таких случаях и следует опираться. Сейчас надо принять это решение с трезвой головой. Подумать, как можно выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями, хотя сделать это будет тяжело.

У нас наконец-то появилась реальная возможность, чтобы наши соревнования заиграли новыми красками. Тот же Кубок России. Возможно, что пришло время учредить Кубок Премьер-лиги. Мы помним, что в начале 2000-х этот формат уже был опробован.

Чем больше у нас будет топ-матчей, дерби с участием лидеров, тем лучше. Очевидно, что интерес к нашему футболу у болельщиков по-прежнему высок. В общем, резервы у нас есть – и достаточно немалые.

И сейчас [в переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию] есть смысл. Азия – это развивающийся спортивный рынок, в том числе и футбольный. Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Саудовская Аравия активно развивают свои внутренние чемпионаты. В азиатских клубах уже давно работают авторитетные европейские тренеры, играют сильные легионеры…

Мы видим, как Азия активно развивается в плане маркетинга и в целом футбольной индустрии. Думаю, что пришло время серьезно рассмотреть возможность такого перехода. Никто не знает, как долго мы будем отлучены от европейского футбола. Год, два, а может, и больше. Мы способны поделиться своим опытом, которые приобрели в том числе во время проведения чемпионата мира 2018 года», – сказал первый зампред комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

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