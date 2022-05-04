«Футболистов надо собрать и выбросить, они все равно ничего не умеют. Стадо баранов». Александр Тихонов об отстранении россиян

Александр Тихонов назвал российских футболистов стадом баранов.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров.

«У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол.

УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют.

Наши по полю двигаются так, будто по гире привязали к заднице и даже три слова связать не могут. Посмотрите на них – это кошмар!

Никакой дисциплины тренировочного процесса, это стадо баранов, у них нет самолюбия», – сказал Тихонов.

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