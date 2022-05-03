«Скандинавы, англосаксы и прочая нечисть – там большинство недоброжелательных к нам представителей». Колосков об исполкоме УЕФА и отстранении России на сезон

высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Ожидаемое решение. Конечно, мы ожидали изменений к лучшему. Особенно после слов главы УЕФА Александера Чеферина о том, что футболисты не имеют отношения к текущей ситуации. Но через некоторое время после этих заявлений УЕФА принял решение ввести новые санкции против российского футбола.

Надо понимать, что данные методы силового давления были приняты коллективным органом – исполкомом УЕФА, а не одним человеком. В исполкоме большинство недоброжелательных к нам представителей: скандинавы, англосаксы и прочая нечисть. Как вести дальнейший диалог с УЕФА? Сложно сказать, каким он выглядит прямо сейчас, но общение с УЕФА необходимо продолжать. В исполком УЕФА входит президент РФС Александр Дюков. Полагаю, он на последнем заседании не присутствовал.

Возможность коммуникации все равно остается. Ни в коем случае нельзя обижаться и прекращать попытки готовить плацдарм для возвращения в европейскую семью в полном объеме», – сказал почетный президент РФС.