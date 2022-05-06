Роналду в 4-й раз за сезон стал лучшим игроком месяца в «МЮ». У него 5 голов в 4 матчах апреля

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Криштиану Роналду стал лучшим игроком апреля в «Манчестер Юнайтед».

37-летний форвард получил приз в четвертый раз за сезон. Ранее его признавали лучшим игроком «Юнайтед» в сентябре, октябре и марте.

В апреле португалец забил 5 голов в 4 матчах за «МЮ». Роналду сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2), а также забил «Арсеналу» (1:3) и «Челси» (1:1).

В матче с «Эвертоном» (0:1) форвард не отметился результативными действиями. С «Лестером» (1:1) и «Ливерпулем» (0:4) Криштиану не играл.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

В этом сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 38 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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