НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Майами», «Даллас» – «Финикс»

Теги результаты Даллас Майами Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

В пятницу, 6 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Филадельфия» примет на своей площадке «Майами» в третьем матче (0-2). «Даллас» попытается сократить отставание в серии с «Финиксом» (0-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Филадельфия – Майами
Дата проведения
7 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 2-0

Даллас – Финикс
Дата проведения
7 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Финикс» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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