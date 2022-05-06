НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Майами», «Даллас» – «Финикс»

В пятницу, 6 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Филадельфия» примет на своей площадке «Майами» в третьем матче (0-2). «Даллас» попытается сократить отставание в серии с «Финиксом» (0-2).
Второй раунд
- Дата проведения
- 7 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
«Майами» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 7 мая, 04.30, «American Airlines Center»
«Финикс» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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