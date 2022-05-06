НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Майами», «Даллас» – «Финикс»

В пятницу, 6 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

примет на своей площадке «Майами» в третьем матче (0-2). попытается сократить отставание в серии с «Финиксом» (0-2).

Второй раунд

ведет в серии – 2-0

«Финикс» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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