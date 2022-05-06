Сергей Карякин: «У меня есть свое понимание правды. Когда вижу, что притесняют мою страну, делают нас изгоями, считаю, что надо заступаться»

Теги Сергей Карякин Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему стал больше высказываться на политические темы.

В марте комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

– Раньше вы высказывались осторожно, а сейчас острее. Как произошла эта трансформация?

– Здесь нет никакой агрессии. Раньше я старался избегать каких-то жестких полемик в соцсетях. Даже несмотря на то, что у меня было свое мнение, я его либо не высказывал, либо высказывал довольно осторожно.

Теперь ситуация обратная. Я высказываю свое мнение, моя позиция достаточно принципиальная. В тот момент, когда на меня начинают набрасываться в соцсетях, я им отвечаю. Причем отвечаю по делу, фактами, а не оскорблениями, как это делают многие так называемые собеседники.

Повторюсь, что просто перестал бояться каких-то сложных разговоров и хейта в соцсетях, поэтому начал высказывать свое мнение.

– Не было мысли наоборот медийно закрыться в текущей ситуации?

– Здесь другая ситуация. У меня есть свое понимание правды. Кстати, в своем старшем сыне я вижу, как в зеркале, что у него то же самое. Он может с кулаками наброситься, если что-то несправедливое происходит по отношению к нему.

Когда вижу, что притесняют мою страну, что нас делают какими-то изгоями – и в шахматном, и в политическом планах, – то считаю, что надо заступаться. Сейчас мы должны объединиться и делать что-то общее на благо нашей страны, – сказал Карякин.

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