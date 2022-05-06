Клопп про ЛЧ: «Реал» – наша судьба, кажется. Их выход в финал получился странным, «Ман Сити» не повезло»

высказался о предстоящей встрече с в финале Лиги чемпионов.

«Когда мы проиграли тот финал [в 2018 году], моим идеальным решением была еще одна встреча с «Реалом». Кажется, «Мадрид» – это наша судьба.

Выход «Реала» в финал получился странным, не повезло. «Реал» прошел «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити». Если вы выбиваете три таких команды, то точно заслуживаете места в финале.

Да, матч будет прекрасным. Очевидно, что мы не были счастливы тогда [после финала Лиги чемпионов в 2018-м], но прошло уже много времени. Я рад, что «Ливерпуль» сыграет там, мы попробуем [победить]. Но до этого момента нам нужно провести еще много матчей», – сказал тренер «Ливерпуля».

В 2018 году «Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале Лиге чемпионов. Испанский клуб победил тогда со счетом 3:1. В этом году команды сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая.

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