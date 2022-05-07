Джоэл Эмбиид вернулся в строй и сделал дабл-дабл в победном 3-м матче с «Хит»

Центровой «Филадельфии» вышел на паркет в третьем матче серии плей-офф с (99:79, 1-2).

Сыгравший в защитной маске Эмбиид набрал 18 очков (5 из 12 с игры) и 11 подборов за 36 минут.

«У нас есть хороший шанс взять главный приз. Нам надо оставаться здоровыми», – сказал Эмбиид после игры.

Эмбиид получил перелом глазницы и сотрясение в последнем матче серии с «Торонто», после чего пропустил две первые встречи второго раунда.

Эмбиид – один из претендентов на звание MVP сезона. Он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата, набирая в среднем 30,6 очка, а также 11,7 подбора, 4,2 передачи и 1,5 блока за 34 минуты.

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