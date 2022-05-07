Тарасенко, Барбашев и Бучневич в третьем матче с «Миннесотой»: 0 очков и «минус 7» на троих

Россияне остались без очков в матче с «Миннесотой» и набрали «минус 7».

«Блюз» проиграли «Уайлд» (1:5) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

Форвард Владимир Тарасенко (12:58, 1:59 – в большинстве) набрал «минус 3» и отметился 1 броском и 3 силовыми приемами.

Форвард Павел Бучневич (15:28, 2:20 – в большинстве, 0:35 – в меньшинстве) набрал «минус 2», в его активе 3 силовых приема и 1 блок. Также он получил малый штраф

Форвард Иван Барбашев (18:08, 1:28 – в большинстве, 2:17 – в меньшинстве) набрал «минус 2» и отметился 1 броском, 1 блоком и 6 силовыми приемами.

Форвард Алексей Торопченко (9:57, 2:00 – в меньшинстве, полезность «0») применил 3 силовых приема.