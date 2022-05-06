Эвребе о матче «Челси» – «Барса» в 2009-м: «Надо было ставить пенальти. Было бы проще, если бы «Барса» не забила»

признал, что ошибся в полуфинале между «Челси» и «Барселоной».

Первая игра завершилась со счетом 0:0, а ответная, на которой работал Эвребе, закончилась со счетом 1:1, и «Барселона» прошла дальше благодаря правилу выездного гола. Арбитр в той игре принял несколько спорных решений в пользу каталонского клуба.

Один из них – на 24-й минуте при счете 1:0 в пользу «Челси», Флоран Малуда врывался в штрафную с фланга, но был остановлен Дани Алвесом прямо на границе. Игрок «Челси» упал уже в штрафной, но начало фола было еще за пределами. Эвребе назначил штрафной в этом эпизоде.

«Уверен, в конце матча нашей бригаде было бы гораздо проще, если бы «Барса» не забила. «Челси» вышел бы в финал, и их болельщики отправились бы в паб и сказали: «Возможно, мы должны были получить один, два, три, четыре, пять или шесть пенальти... Но это неважно, потому что мы вышли в финал.

Конечно, судьи знают, что такие голы приводят к разговорам и спорам вокруг решений, которые ты принял по ходу матча.

Атмосфера начинала пробираться в голову, но судье и его бригаде важно сохранять концентрацию. Сложно делать это постоянно, но нам нужно двигаться от эпизода к эпизоду. Нельзя слишком много думать о моменте, который уже прошел.

Было важно сохранить фокус, концентрацию и внимание. Конечно, во время матча всегда чувствуется напряжение, в том числе и то, что происходит на трибунах, но это часть игры. На таких матчах всегда прекрасная атмосфера.

Не думаю, что фанаты «Челси» правы, когда говорят о четырех или пяти пенальти, но, как мне кажется, каждый, кто знаком с правилами футбола, понимает, что пенальти нужно было назначать.

Такое случается. Особенно до введения ВАР. Иногда ты пропускаешь пенальти, красную карточку или не принимаешь важнейшее решение. И я считаю, что каждый, кто что-то понимает в футболе, знает, что там был пенальти.

Можно рассуждать о том, в каких именно эпизодах нужно было ставить пенальти. Я не дам вам правильного ответа, потому что у меня его нет. У меня просто есть собственное мнение», – сказал бывший судья.

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