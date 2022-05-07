«Ювентус» потерял шансы на скудетто. Клуб не поднимется выше 3-го места в Серии А

«Ювентус» лишился шансов на победу в чемпионате Италии.
Это стало известно после результатов сегодняшнего дня в Серии А. «Интер» обыграл «Эмполи» (4:2), а «Ювентус» уступил «Дженоа» (1:2).
«Бьянконери» потеряли шансы на чемпионство уже после матча «нерадзурри» из-за результатов личных встреч между командами.
При этом поражение от «Дженоа» привело к тому, что команда Массимилиано Аллегри теперь не сможет занять и второе место, на котором идет «Милан».
На данный момент шансы на чемпионство остаются у «Интера», «Милана» и «Наполи».
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