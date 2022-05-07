«Ювентус» потерял шансы на скудетто. Клуб не поднимется выше 3-го места в Серии А

лишился шансов на победу в чемпионате Италии.

Это стало известно после результатов сегодняшнего дня в Серии А. «Интер» обыграл «Эмполи» (4:2), а «Ювентус» уступил «Дженоа» (1:2).

«Бьянконери» потеряли шансы на чемпионство уже после матча «нерадзурри» из-за результатов личных встреч между командами.

При этом поражение от «Дженоа» привело к тому, что команда теперь не сможет занять и второе место, на котором идет «Милан».

На данный момент шансы на чемпионство остаются у , и .

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