Губернатор Самарской области: «Осинькин – лучший тренер РПЛ. «Спартак» – не та команда, куда ему стоит идти»

Губернатор Самарской области не советует тренеру «Крыльев Советов» идти в «Спартак».
Сегодня самарцы разгромили «Динамо» со счетом 5:2.
«Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин – лучший тренер в лиге.
Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Сегодня «Крылья» и Игорь Витальевич – это неразрывное звено.
Я считаю, что «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину», – сказал Дмитрий Азаров.
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