Хэмилтон отказался подчиниться запрету ФИА на ношение украшений на Гран-при

ФИА подтвердила факт того, что Льюис Хэмилтон не обязался следовать правилам в отношении запрета на ношение украшений по ходу гоночного уик-энда.

Вчера гоночный директор ФИА Нильс Виттих напомнил пилотам о необходимости соблюдать данные требования в целях безопасности. С уик-энда в Майами исследование украшений и белья включено в протокол проверки, которую проводят команды перед началом заездов.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр отметил, что команда не указала в поданной форме готовность Хэмилтона следовать данным правилам.

В ФИА пока не делали заявлений относительно того, будет ли проведено расследование в связи со сложившейся ситуацией – и как это скажется на перспективах Хэмилтона выступить на Гран-при Майами.

ФИА обязала команды проверять украшения и нижнее белье гонщиков «Ф-1»

Льюис Хэмилтон о проверке украшений: «Это как шаг назад. У «Ф-1» есть дела поважнее, чем такая мелочь»

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