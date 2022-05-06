Словения поднялась в элитный дивизион и сыграет на ЧМ-2023

Словения вышла в элитный дивизион.

Словенская команда выиграла дивизион 1А, победив Венгрию (5:1) в предпоследнем туре.

Таким образом, команда поднимется в классе и выступит на чемпионате мира-2023, который должен был пройти в России.

Вторая команда, которая получит повышение в классе, определится позднее. В данный момент второе место занимает сборная Венгрии, у которой 6 очков после 3 туров. Математические шансы обойти венгров сохраняет сборная Румынии, однако ей надо победить Литву и выиграть у Венгрии. Также перспективы румынской команды зависят от результата матча Словении против Южной Кореи: возможно, Венгрию нужно будет побеждать с разницей в две шайбы или более.