Бойцы UFC пожаловались на разницу в 200 граммов на весах в отеле и официальном взвешивании. Возможно, из-за этого Оливейра провалил вес

Чемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра провалил взвешивание перед боем против Джастина Гейджи, из-за чего бразильца лишили титула. На весах Оливейра показал лишние 200 граммов.

Уже после завершения процедуры боец промоушена Ариане Карнелосси заявила, что весы в отеле, по которым бойцы подгоняют вес, отличались от весов на церемонии.

«Поздравляю гения, который настроил весы бойцов так, чтобы они показывали на 200 г больше. Мы узнали об этом лишь после того, как вышли на официальное взвешивание. Мне повезло, что я была ниже лимита», – написала Карнелосси.

Об этом же сказала и Норман Дюмон, заявившая, что сбой произошел в ночь перед взвешиванием. Утром бойцы увидели, что они тяжелее нужного веса на 0,9 кг.

Безумие в UFC! Чарльз Оливейра провалил взвешивание (на 0,5 кг) и лишился титула – такого еще никогда не было