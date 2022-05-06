Гвардиола о том, сможет ли «Ман Сити» выиграть ЛЧ: «Я не знаю. Возможно, я недостаточно хорош для этого»

не знает, сможет ли выиграть Лигу чемпионов.

Английский клуб выбыл из турнира на стадии полуфинала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6.

– Способен ли этот состав выиграть Лигу чемпионов?

– Я не знаю. На этот вопрос у меня нет ответа. Иногда вы задаете мне вопросы, но у меня нет ответов на все ваши вопросы. Футбол невероятно непредсказуем. Мы это увидели.

Возможно, я ошибаюсь, но есть ощущение, что люди из Абу-Даби купили этот клуб и вложили такие деньги в инфраструктуру и игроков, как и многие другие клубы в мире, в то, чем мы жили последние годы. Не для того, чтобы просто выиграть Лигу чемпионов. Они сделали это, чтобы бороться за все турниры каждый сезон, и в каждом соревновании оставаться до конца. Мы хотим сделать это [выиграть Лигу чемпионов].

Возможно, я недостаточно хорош, чтобы помочь команде добиться этого. Никто не знает, что случилось бы, если бы там были другие игроки или тренер.

Доходить до поздних стадий всех турниров – честь для нас. Я знаю, некоторые не ценят то, что делает клуб. Возможно, этого недостаточно, но для меня снова оказаться в полуфинале Лиги чемпионов – это достижение. Мы делаем шаги, чтобы быть там и бороться против выдающейся команды. Мы делали это и дома, и на выезде.

Мы были близки, но недостаточно близко, потому что в финал проходит та команда, которая этого заслуживает. И это , – сказал тренер «Манчестер Сити».

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