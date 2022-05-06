«Уже придумали оправдание на случай 14-й победы «Реала» в ЛЧ? Мне нравится: «Ливерпуль» устал, потому что сражался в АПЛ до последнего тура». Фелисиано Лопес о финале

Испанский теннисист Фелисиано Лопес верит в обеду «Реала» в финале Лиги чемпионов.
«Вы уже придумали оправдание на случай, если «Реал Мадрид» в 14-й раз выиграет Лигу чемпионов?
Мне нравится такое: «Ливерпуль» подошел к финалу уставшим, потому что сражался в АПЛ до последнего тура», – написал 40-летний испанец в твиттере.
Лопес – директор «Мастерса» в Мадриде, он изменил время начала матча Рафаэля Надаля, чтобы тот успел на полуфинал «Реал» – «Ман Сити» (3:1).
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