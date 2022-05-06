ФИДЕ оставила в силе полугодовую дисквалификацию Карякина. Ранее шахматист поддержал спецоперацию на Украине

Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина на его дисквалификацию.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

ФИДЕ отмечает, что шахматист может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 календарного дня.

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»

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