Сборная Чили потребовала передать ей путевку Эквадора на ЧМ-2022. Чилийцы утверждают, что защитник эквадорцев – колумбиец

Сборная Чили потребовала исключить Эквадор с .

Чилийцы обратились в с требованием исключить эквадорцев и передать их путевку на чемпионат мира Чили.

Сборная Чили утверждает, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, из-за чего не имел права играть за эквадорцев.

Чилийцы предоставили ФИФА документы, в том числе свидетельство о рождении Кастильо, в которых указано, что тот родился в Колумбии. При этом их документов следует, что футболист на три года старше, чем указано Эквадором. Официально Кастильо 23 года.

Чили требует, чтобы Эквадор получил технические поражения во всех восьми матчах отбора ЧМ-2022, в которых принимал участие Кастильо. В таком случае Чили попадет на турнир вместо Эквадора.

В Федерации футбола заявления чилийцев назвали ложными слухами.

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