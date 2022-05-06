Набиуллин дисквалифицирован на 6 матчей РПЛ за подкат под Беленова, Юран – на 2 за брань в адрес судей

Защитник «Химок» получил длительную дисквалификацию за грубость.

27-летний футболист дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ за то, что нанес тяжелую травму вратарю «Уфы» в 27-м туре (1:1).

Главный тренер «Химок» дисквалифицирован на два матча за ненормативную лексику в адрес судьи. Тренер был удален уже после игры, сам он сказал, что назвал арбитров «чудотворцами».

«КДК запросил у «Уфы» медицинские документы по травме Беленова. На заседании присутствовали Набиуллин и врач «Уфы».

Беленов минимум две недели будет лечиться амбулаторно, также врач сказал, что потребуется операция. За грубую игру, повлекшую травму соперника и прямое удаление, Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата России.

В словах Юрана была ненормативная лексика в адрес судьи. Юран признал (присутствовал по видеосвязи), что выходил на поле, но говорил судьям другие слова, ненормативная лексика не была направлена в отношении судей. Юран дисквалифицирован на два матча чемпионата России.

Еще оштрафованы на 100 тысяч за два удаления Набиуллина и Юрана», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков