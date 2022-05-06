Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Миннесота» против «Сент-Луиса», «Бостон» примет «Каролину», «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»

«Бостон» примет «Каролину» в третьем матче серии Кубка Стэнли.
«Тампа» сыграет с «Торонто», «Сент-Луис» – с «Миннесотой», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
1-й раунд
- Дата проведения
- 7 мая, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии: 0-2
- Дата проведения
- 7 мая, 02.30, «Amalie Arena»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 7 мая, 04.30, «Enterprise Center»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 7 мая, 05.00, «Staples Center»
Счет в серии: 1-1
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