Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Миннесота» против «Сент-Луиса», «Бостон» примет «Каролину», «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»

Теги результаты Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Кубок Стэнли Сент-Луис Миннесота Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Бостон» примет «Каролину» в третьем матче серии Кубка Стэнли.

«Тампа» сыграет с «Торонто», «Сент-Луис» – с «Миннесотой», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Бостон – Каролина
Дата проведения
7 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

 

Тампа-Бэй – Торонто
Дата проведения
7 мая, 02.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

 

Сент-Луис – Миннесота
Дата проведения
7 мая, 04.30, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

 

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
7 мая, 05.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Овечкин vs Барков, Капризов vs Тарасенко, Кучеров vs Мэттьюс. Нас ждет особенный плей-офф НХЛ – жара уже в первом раунде

«Вашингтон» подведут вратари, «Питтсбург» старый, у «Тампы» проблемы в нижних звеньях. Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные