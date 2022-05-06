Каминский и Башкиров возглавят группы в мужской сборной России по биатлону, Шашилов и Истомин – в женской

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной России на сезон-2022/23. 

Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской. Таким образом, групп будет 4.

С юниорской командой будет работать Владимир Брагин, с юношеской – Юрий Векшин.

Ранее эти кандидатуры получили одобрение исполкома тренерского совета СБР.

Полные составы тренерских штабов и групп будут представлены позднее.

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