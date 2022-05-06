Каминский и Башкиров возглавят группы в мужской сборной России по биатлону, Шашилов и Истомин – в женской

Правление Союза биатлонистов России ( ) утвердило тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной России на сезон-2022/23.

и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, и – в женской. Таким образом, групп будет 4.

С юниорской командой будет работать , с юношеской – Юрий Векшин.

Ранее эти кандидатуры получили одобрение исполкома тренерского совета СБР.

Полные составы тренерских штабов и групп будут представлены позднее.