Каминский и Башкиров возглавят группы в мужской сборной России по биатлону, Шашилов и Истомин – в женской

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной России на сезон-2022/23.
Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской. Таким образом, групп будет 4.
С юниорской командой будет работать Владимир Брагин, с юношеской – Юрий Векшин.
Ранее эти кандидатуры получили одобрение исполкома тренерского совета СБР.
Полные составы тренерских штабов и групп будут представлены позднее.