Капризов – 1-я звезда матча с «Сент-Луисом»: победный гол с отрицательного угла, передача и «+2»

набрал 1+1 в третьем матче серии с .

обыграла «Блюз» (5:1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1). Российский нападающий был признан 1-й звездой.

На 3-й минуте матча он сначала не смог переиграть Вилле Хуссо при выходе 1 в 0, но затем сразу же нанес бросок с отрицательного угла, и шайба зашла в ворота рикошетом от вратаря. Этот гол в итоге стал победным в матче.

Сегодня Кирилл (17:07, 2:12 – в большинстве, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.

В активе Капризова стало 5 (4+1) очков в 3 играх в текущем плей-офф при общей полезности «+4».