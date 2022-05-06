Пеп Гвардиола: «Говорят, если «Ман Сити» не выиграет ЛЧ с таким составом, это будет провал. Я абсолютно не согласен, но принимаю такое мнение»

высказался о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Конечно, мы расстроены. Мы с игроками не говорили об этом, потому что все были расстроены, и мы не смогли обсудить это.

Не только я, но и игроки хотели выйти в финал Лиги чемпионов, но для этого клуба бороться с так, как мы делали это, – большая радость. Я не забуду, как мы сыграли против них неделю назад, как близки мы были – вау. Но мы не смогли. Мы играли хорошо, но этого было мало. Поздравляю «Ливерпуль» и «Реал», они вышли в финал, потому что заслужили это.

Я не знаю, провал ли это. Говорят, если мы не выиграем Лигу чемпионов с этим составом, то это будет провал. Я принимаю такое мнение. Я абсолютно не согласен, ведь известно, как все сложно устроено в спорте, но я принимаю это. Я не стану спорить о том, кто здесь прав. Я говорю об этом, потому что таковы ощущения в клубе. И мы пытаемся сделать это», – сказал тренер .

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