Пети о Гвардиоле: «Он хочет казаться гением, но уже 11 лет не брал ЛЧ – с тех пор, как в его команде нет Месси»

Эммануэль Пети считает, что Пеп Гвардиола виноват в вылете «Манчестер Сити» из .

«Гвардиола был наэлектризован, он кричал на Мареза и Фодена. Его задача – давать игрокам сконцентрироваться на игре. Безумие, он был взбешен весь матч. Мы даже видели, что ассистенты иногда просто не отвечали на его слова. Он был очень воодушевлен, потому что на протяжении большей части игры его команда проходила дальше. «Манчестер Сити» ничего не выдумывал и контролировал ситуацию.

Виден контраст с поведением во время игры «Вильярреал» – . Даже когда его команда проигрывала со счетом 0:2, он сохранял контроль над собой. То же самое касается и Карло Анчелотти в игре с . В этом тренере чувствуется огромная человеческая сила. В нем нет ничего притворного.

Я очень уважаю Гвардиолу и то, что он сделал. Но если он хочет слишком много внимания к себе и казаться гением... Если он завтра покажет такой же результат с обычной командой, у которой нет бюджета в три миллиарда, то я скажу ему, что он лучший тренер мира. Сейчас это не так. Результат безжалостен. Он уже 11 лет не выигрывает Лигу чемпионов – с тех пор, как в его команде нет », – заявил бывший полузащитник сборной Франции.

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