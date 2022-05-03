Гвардиола о подготовке к «Реалу»: «Класико целиком не смотрел. Анчелотти в плане тактики сделал то, чего обычно не делает, так что эта игра «Ман Сити» не поможет»

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Пеп Гвардиола ответил, будет ли ориентироваться на игру «Барселоны» против «Реала» (4:0).

«Манчестер Сити» предстоит встретиться с мадридцами в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов 4 мая. Первый завершился со счетом 4:3 в пользу «горожан».

«Я видел только лучшие моменты, а целиком игру не смотрел. Я в курсе, что в плане тактики Карло Анчелотти сделал то, чего обычно не делает. Поэтому я ничего такого, что поможет нам, найти в этой игре не смогу», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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