Хаманн о вылете «Сити» из ЛЧ: «Не впервые команда Гвардиолы принимала неправильные решения. Матчи не выигрывают на тактической доске»

Дитмар Хаманн раскритиковал Пепа Гвардиолу после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.
«Это было действительно душераздирающе. Они вели в счете большую часть времени в обеих играх, но пропустили шесть голов, когда у «Реала» почти не было моментов. Эдерсон сделал всего четыре сэйва в двух матчах.
С командами Гвардиолы я всегда чувствую, что он снимает с них ответственность. Нельзя выигрывать матчи на тактической доске. Как только раздается свисток, игроки должны принимать решения.
Не в первый раз его команда принимала неправильные решения в неподходящее время», – сказал бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Хроника вылетов Пепа из ЛЧ – у него уже 6 поражений в полуфиналах
Что, правда шаманы из Африки мешают Гвардиоле выиграть ЛЧ? Пока все так, как говорил Селюк
Бензема или Левандовски? Тест про бомбардиров и культовые моменты ЛЧ