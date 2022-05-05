Хаманн о вылете «Сити» из ЛЧ: «Не впервые команда Гвардиолы принимала неправильные решения. Матчи не выигрывают на тактической доске»

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Дитмар Хаманн раскритиковал Пепа Гвардиолу после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Это было действительно душераздирающе. Они вели в счете большую часть времени в обеих играх, но пропустили шесть голов, когда у «Реала» почти не было моментов. Эдерсон сделал всего четыре сэйва в двух матчах.

С командами Гвардиолы я всегда чувствую, что он снимает с них ответственность. Нельзя выигрывать матчи на тактической доске. Как только раздается свисток, игроки должны принимать решения.

Не в первый раз его команда принимала неправильные решения в неподходящее время», – сказал бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

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