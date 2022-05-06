Аллегри об Анчелотти: «Его не считали модным тренером, критиковали, но тренды временны, а классика остается»

поздравил с выходом в финал Лиги чемпионов.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале турнира по сумме двух матчей со счетом 6:5.

«Чудесная была игра. Во-первых, отмечу Орсато, он здорово управлял игрой, лучший итальянский судья для меня.

«Реал» доказал, что матчи никогда не заканчиваются [до финального свистка]. Характер и индивидуальность делают разницу – как техника и физическая мощь.

Мои комплименты Карло. Он сделал нечто экстраординарное. Его критиковали, несмотря на все трофеи, которые он выиграл, в нем не видели модного тренера. Но я всегда говорю, что тренды временны, а классика остается. Как синий или серый костюм.

Анчелотти – тренер-классик, он столько раз все доказал за свою карьеру. Он выиграл чемпионские титулы в пяти разных лигах, и его можно только поздравить», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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