Кроос рассказал, что Анчелотти советовался с игроками «Реала» по заменам в матче с «Сити»: «Ему интересно наше мнение»

рассказал, что игроки «Реала» помогали принимать решения по заменам.

«У тренера были некоторые сомнения о том, кого стоит выпустить, а кого – нет. Мы [игроки «Реала»] повидали разные матчи своими глазами. Это позволяет немного обменяться идеями.

Это очень хорошо характеризует Анчелотти. Становится понятно, почему дела в команде идут хорошо. Это невероятно. Окончательное решение принимает он, но, конечно, ему интересно наше мнение», – рассказал полузащитник «Реала» в интервью DAZN.

Во втором тайме вчерашнего матча с (3:1, общий счет – 6:5) Анчелотти заменил Крооса на Родриго Гоэса, сделавшего дубль.

Также с поля ушли Каземиро, Лука Модрич, Карим Бензема, Эдер Милитао и Винисиус. Вместо них вышли Марко Асенсио, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Хесус Вальехо и Лукас Васкес соответственно.

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