Анчелотти после матча с «Ман Сити» обнялся с Пересом и сказал: «Спасибо, что привели меня сюда, президент»

Карло Анчелотти поблагодарил Флорентино Переса после победы «Реала» над «Манчестер Сити».
Президент мадридского клуба спустился в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков и тренерский штаб с победой над «Ман Сити» со счетом 3:1 и выходом в финал Лиги чемпионов.
Анчелотти и Перес крепко обнялись, увидев друг друга. Тогда тренер «Реала» сказал: «Спасибо, что привели меня сюда, президент».
Итальянец вернулся в мадридский клуб летом 2021 года. До этого он работал в «Эвертоне».
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