Анчелотти после матча с «Ман Сити» обнялся с Пересом и сказал: «Спасибо, что привели меня сюда, президент»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти поблагодарил Флорентино Переса после победы «Реала» над «Манчестер Сити».

Президент мадридского клуба спустился в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков и тренерский штаб с победой над «Ман Сити» со счетом 3:1 и выходом в финал Лиги чемпионов.

Анчелотти и Перес крепко обнялись, увидев друг друга. Тогда тренер «Реала» сказал: «Спасибо, что привели меня сюда, президент».

Итальянец вернулся в мадридский клуб летом 2021 года. До этого он работал в «Эвертоне».

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