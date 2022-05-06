Жозе Моуринью: «Хочу передать послание великому Анчелотти. Давай вместе победим в финалах!»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал победу над (1:0).

Римляне добились права принять участие в финале Лиги конференций 25 мая.

«Я очень устал и хочу домой!

Это победа нашей семьи. Не только той ее части, что была на поле и на скамейке, а всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности к семье – наше главное достижение.

Мы сыграли выдающимся образом. Кто-то может считать иначе, но когда у вашего вратаря 2 сэйва за 120 минут в матче против команды АПЛ, обладающей такой атакующей мощью, это означает успех.

Парни заслуживают всего этого. У нас была фантастическая траектория пути к финалу, приходилось терять очки в Серии А, но теперь мы в финале и хотим его выиграть.

Абрахам знает, что я отказываюсь его хвалить. Он может играть лучше и знает об этом! Он отличный игрок и способен стать еще лучше. Я отказываюсь его хвалить! Ему нужно стараться в каждом матче, не только против «Лацио» или когда на кону финал еврокубка!

Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто ( из – прим. Sports.ru). Давай вместе победим в финалах!» – сказал Моуринью в интервью Sky Sport Italia.

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