Инфантино о правах человека в Катаре: «Конечно, это не рай, но ни одна страна не является раем. Они добились прогресса»

Президент ФИФА признал проблемы с правами человека в Катаре, где пройдет .

– Конечно, не все идеально, конечно, это не рай, но ни одна страна не является раем.

Если оглянуться назад, очевидно, что все изменения, которые произошли в Катаре в области прав человека и прав трудящихся, не произошли бы так быстро, если бы не организация чемпионата мира по футболу.

Катар добился прогресса и проделал образцовую работу.

– Отсутствуют ли в Катаре футбольные традиции?

– Мяч принадлежит всем и имеет право лететь куда угодно, – сказал .