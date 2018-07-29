Более 6700 рабочих-мигрантов умерли в Катаре с момента получения страной права на проведение ЧМ-2022

Минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с декабря 2010 года, когда страна выиграла право на проведение , сообщает The Guardian.

Данные из Индии, Бангладеш, Непала и Шри-Ланки показали, что в период 2011 по 2020 год в Катаре погибло 5927 рабочих-мигрантов из этих стран. Также погибли 824 жителя Пакистана.

Отмечается, что общее число погибших значительно выше, так как данные не включают информацию о смертях рабочих из других стран, например, Филиппин и Кении, в большом количестве направляющих рабочих в Катар.

Вероятно, многие умершие рабочие работали на проектах, связанных с проведением чемпионата мира.

«Значительная часть трудовых мигрантов, умерших с 2011 года, находилась в стране только потому, что Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу», – заявил глава группы по защите прав трудящихся в странах Персидского залива Ник МакГихан.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре и декабре 2022 года.