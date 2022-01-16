Инфантино с октября живет в Дохе и общается с правящей семьей Катара. В ФИФА недовольны, что он редко бывает в Цюрихе

Президент ФИФА Джанни Инфантино с октября в основном проживает в Дохе, утверждает швейцарская газета Blick.

Еще в прошлом марте организация опровергала все слухи о том, что руководитель собирается переехать в Катар, но теперь подтвердила, что он действительно снимает там дом для себя и своей семьи.

Согласно заявлению ФИФА, Инфантино продолжает в основном работать в Цюрихе, но источники издания опровергают эти сведения: он очень редко появляется в офисе, и это раздражает многих сотрудников.

По заверениям ФИФА, пребывание президента в Катаре связано с необходимостью оперативно решать рабочие вопросы, но и это ставится под сомнение, поскольку после ухода Йозефа Блаттера глава организации в основном ограничен представительскими функциями.

Утверждается, что две из четырех дочерей Инфантино посещают школу в Дохе, а сам управленец много времени проводит в обществе членов правящей семьи Катара, подтверждая давно бытующие слухи о теплых отношениях с эмиром и его окружением.

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