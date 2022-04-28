Бояринцев о 10-м месте «Спартака»: «Одна из причин – легионеры, которые не соответствуют клубу»

высказался о причинах неудачных выступлений «Спартака».

– Ваш бывший клуб «Спартак» сейчас низко в таблице, практически соседствует с «Рубином». В чем причина провала в юбилейный год?

– Надо объективные причины называть. Одна из них – приглашения легионеров, которые не соответствуют клубу. Посмотрите, сколько легионеров прошло через «Спартак». Жиго, Промес неплохие, Ларссон нет-нет да показывал хороший футбол. А остальные? Я не вижу, чтобы они как-то усилили команду.

Есть отдельные личности, которые как-то соответствуют задачам, а в целом последние годы отсутствует конкуренция. Раньше, чтобы попасть в «Спартак» нужно было соответствовать высоким требованиям. Было по три человека на место, плюс подпирали молодые перспективные ребята из дубля. А сейчас все идет по наклонной, к сожалению.

– А что положительного можно выделить в сегодняшнем «Спартаке»?

– Самое положительное в сегодняшнем «Спартаке» – это его история. Как бы прискорбно ни звучало, но это так. Можно отметить и выход в следующую стадию в Лиге Европы, но, к сожалению, по ряду причин мы там не сыграли.

Это один из наших великих клубов. Клуб с такой историей должен возвращаться на прежние высоты. За молодым поколением клуба будущее – они должны приходить и выигрывать трофеи. Пропитанные духом после 10 лет в академии ребята будут знать, за какую команду играют, знать ее историю, – сказал бывший полузащитник в интервью «Бизнес Online».