Максимилиано Кофрие: «Легионеры «Спартака» договорились доиграть вместе как минимум этот сезон. Готовы поддержать клуб»

Легионеры «Спартака» договорились доиграть нынешний сезон в .

Об этом рассказал защитник красно-белых .

– Артем Ребров рассказывал, что в начале нынешнего сложного периода собрал всех легионеров и убедил не уезжать из . Расскажи, что именно говорил Квинси.

– На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент.

Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

– Тем не менее все же решил приостановить действие контракта со «Спартаком» и отправился в шведский АИК.

– Между тем собранием и решением Йордана прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать, – сказал Кофрие.