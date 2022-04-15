Максимилиано Кофрие: «Легионеры «Спартака» договорились доиграть вместе как минимум этот сезон. Готовы поддержать клуб»

Легионеры «Спартака» договорились доиграть нынешний сезон в РПЛ.
Об этом рассказал защитник красно-белых Максимилиано Кофрие.
– Артем Ребров рассказывал, что в начале нынешнего сложного периода Квинси Промес собрал всех легионеров и убедил не уезжать из «Спартака». Расскажи, что именно говорил Квинси.
– На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент.
Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.
– Тем не менее Йордан Ларссон все же решил приостановить действие контракта со «Спартаком» и отправился в шведский АИК.
– Между тем собранием и решением Йордана прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать, – сказал Кофрие.